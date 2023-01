Mercato : Flamengo donne des détails sur les négociations avec l’OM pour Gerson

Interrogé sur le retour de Gerson à Flamengo, le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, a expliqué que l’OM n’avait pas facilité son retour au Brésil.

L’Olympique de Marseille a vendu Gerson à Flamengo, son ancien club. Le milieu de terrain a pris la décision de retourner au Brésil et d’arrêter son aventure en Europe. Pour beaucoup, il s’agit d’un échec et une solution de facilité de retourner dans son ancien club. Marcos Braz, vice-président de Flamengo a défendu Gerson sur son expérience à l’OM et a expliqué que le club n’avait pas facilité son retour durant les négociations.

L’OM a aussi compris cela, et c’est pour ça qu’il n’a pas facilité le retour de Gerson chez nous — Braz

« Gerson a bien travaillé en Europe, avec une saison à 11 buts et 10 passes décisives. Il a beaucoup contribué à conduire l’OM en Champions League. Le joueur a envie de retourner jouer au Brésil, dans un club où il va bien gagner et pouvoir remporter des titres. L’OM a aussi compris cela, et c’est pour ça qu’il n’a pas facilité le retour de Gerson chez nous » Marcos Braz – Source : Conférence de presse (04/01/23)

L’OM veut au moins deux renforts dans le domaine offensif

« En tout cas, ce que je crois savoir c’est que l’OM veut au moins deux renforts dans le domaine offensif. Après le départ de Gerson qui a été vécu vraiment comme un soulagement et une bonne opération financière de la part de l’OM, ça fera débat mais…c’est autour de 20 millions, peut être un peu moins peut être un peu plus. Ça dépend qui t’appelle pour vérifier. Mais peu importe. L’OM est content de la vente et donc ça va enclencher normalement une capacité à avoir un peu plus de marge financière. C’est un joueur pour être justement dans les deux en soutien d’attaquant, donc c’est vrai que Malinowski est toujours sur les tablettes. (…) c’est un joueur qui est très suivi et l’OM aimerait pourquoi pas un prêt avec obligation d’achat, Ce serait la tendance. (…) Et après ? La semaine dernière, j’ai posé la question à Igor lors d’une conférence de presse. On voit parfois Bamba bien entrer en cours de jeu et Alexis Sanchez en soutien de l’attaquant, et ça a été une discussion entre dirigeants. Je crois même que Jean-Pierre Papin, en a parlé aussi avec Pablo Longoria. On a le sentiment qu’il manque un attaquant de pointe pour permettre à Alexis Sanchez de venir un peu plus en soutien. je ne sais pas à 100 % si Bamba Dieng va rester, c’est une possibilité. « Florent Germain (journaliste RMC Sport) – Source : BFMMarseille (03/01/2023)