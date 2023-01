Mercato : Formé à l’OM, il tente un challenge périlleux pour se relancer !

Pablo Longoria a fait ce terrible constat, l’Olympique de Marseille a du mal à sortir des jeunes du centre de formation. Certains comme Niels Nkounkou avait préféré signer un contrat à Everton et tenter l’aventure anglaise plutôt que d’évoluer en pro à Marseille…

Le poste de latéral gauche a souvent été un problème à Marseille. Ces dernières années, de nombreuses recrues sont arrivées à ce poste sans réellement donner satisfaction. Parmi elles, un jeune joueur du centre de formation semblait pouvoir se glisser dans la hiérarchie. A l’époque où l’actualité tournait autour de la signature d’Isaac Lihadji, le nom de Niels Nkounkou était également cité par les suiveurs du centre de formation. Le latéral gauche semblait avoir de la qualité et un physique taillé pour la Ligue 1. Le défenseur a finalement choisi de rejoindre Everton où il a joué quelques matchs avant d’être prêté à Cardiff où il joue depuis le début de la saison.

Nkounkou en prêt à l’ASSE !

Comme l’avait annoncé le Parisien, Niels Nkounkou fait son retour en France ! L’ASSE avait coché son nom et vient d’obtenir le prêt du joueur formé à l’Olympique de Marseille. En Ligue 2. Les Verts sont très mal en point et doivent éviter une nouvelle descente…

C’est inacceptable de n’avoir aucun joueur qui vient du centre de formation dans l’équipe première

Pablo Longoria a convié les journalistes en conférence de presse au centre RLD au mois de novembre dernier afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Le président y avait évoqué le niveau du centre de formation. Il a jugé inacceptable qu’il n’y ait aucun joueur formé au club dans le groupe pro.

« En Youth League, ce n’est pas positif. Quand on parle du centre de formation, on doit avoir des ambitions plus grandes que le résultat en Youth League. Je ne suis pas content du résultat, même si les deux derniers matchs étaient plus positifs. Les changements qu’on a fait il y a cinq mois ne peuvent pas être évalués. On est un centre de formation qui n’était jamais performant au cours des dernières années. C’est fondamental dans notre projet. Le rêve de tous les supporters est d’avoir des joueurs qui viennent du centre de formation. C’est inacceptable de n’avoir aucun joueur qui vient du centre de formation dans l’équipe première. C’est un grand échec. On doit faire des changements. Ca me touche beaucoup, je ne suis pas satisfait de moi-même. On a cherché de faire une approche plus collective. On doit chercher la manière dont un recrute des joueurs. Il faut recruter des joueurs au niveau local, beaucoup plus que ce qu’on fait maintenant. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

