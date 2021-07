Mercato : Gameiro confirme qu’il a eu des contacts avec Longoria et Sampaoli !

L’Olympique de Marseille n’a pas fait signer Kevin Gameiro après les messages de haine de la part des supporters. L’ancien joueur du PSG s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse !

Pisté par l’Olympique de Marseille et en contacts avancés avec Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, Kevin Gameiro a finalement choisi de faire son retour au Racing Club de Strasbourg.

On sait que c’est un contexte particulier, d’autant plus quand on est un ancien Parisien — GAMEIRO

A cause de ses déclarations d’amour envers le Paris Saint-Germain, cette piste n’a pas du tout été validée par les supporters de l’OM. En conférence de presse, l’attaquant passé par l’Atletico de Madrid s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet.

« L’OM ? J’ai beaucoup discuté avec le président et le coach là-bas. On sait que c’est un contexte particulier, d’autant plus quand on est un ancien Parisien. C’était un choix plus personnel parce que je pense que les ambitions sont aussi très élevées là-bas. » Kevin Gameiro – Source : Conférence de presse (20/07/21)