Mercato : Giovanni Simeone attend l’OM ?

En vue d’un éventuel départ de Darío Benedetto du côté de São Paulo, l’OM s’activerait en interne pour lui chercher son remplaçant. Régulièrement, le nom de Giovanni Simeone est évoqué. L’attaquant de Cagliari attendrait un signe de l’OM.

Après s’être rétracté sur la venue de Kevin Gameiro suite au mécontentement des supporters, l’OM s’est finalement tourné sur le profil de Giovanni Simeone. Après le départ de Valère Germain, libre, et l’éventuel départ de Darío Benedetto du côté de São Paulo, Giovanni Simeone serait l’une des cibles de l’OM à ce poste afin de devenir la nouvelle doublure d’Arkadiusz Milik la saison prochaine. Fils de Diego Simeone, l’attaquant argentin évolue à Cagliari depuis la saison dernière. Lors du dernier exercice, Giovanni Simeone a inscrit 6 buts en 33 rencontres de Serie A.

Hier soir, le journaliste italien Nicolo Schira a apporté des détails supplémentaires dans le dossier menant à l’attaquant argentin. À en croire ses informations, l’OM ne serait pas le seul club intéressé par le profil de Giovanni Simeone puisque le Zénith Saint-Pétersbourg le ciblerait en cas d’échec dans les négociations avec Gaetan Laborde. Toutefois, le club phocéen peut se rassurer. Nicolo Schira précise que l’attaquant de Cagliari aurait fait de l’OM sa priorité et attendrait un signe de leur part. Il y a quelques jours, Pablo Longoria avait soumis une offre au club italien. L’OM espérerait un prêt assorti d’une option d’achat qui deviendrait obligatoire après avoir validé certains objectifs. Reste à savoir si cette offre pourrait satisfaire Cagliari, qui privilégierait un transfert sec.

#Zenit are interested in him, but Cholito #Simeone is waiting for #OlympiqueMarseille. The first choice of the striker is still #OM, who have offered to #Cagliari a loan with option to buy, with will become an obligation upon reaching certain conditions. #transfers #TeamOM

