Mercato : Gros imbroglio autour du Gueye (joueur visé par l’OM)

Avec des moyens financiers qui s’annoncent très limités, l’OM cherche à faire de bons coups. Le milieu de terrain du HAC, Pape Gueye, libre en juin, faisaient parti de ceux là. Mais il aurait signé avec Watford, cependant la situation est loin d’être claire..

Le club anglais de Watford vient d’officialiser l’arrivée de Pape Gueye. Le milieu de terrain libre au 30 juin aurait signé un contrat de 5 ans. Cependant, son nouvel agent estime que rien n’est bouclé. En effet, Pierre-Henri Bovis, agent et avocat de Pape Gueye, a confié au média anglais The Athletic : « Rien n’est encore bouclé. Nous avons un genre de contrat datant de janvier. Maintenant nous essayons de résoudre les possibles problèmes. Les circonstances sont très étranges. La communication de Watford ne change rien pour nous ».

Bakari Sanogo, l’ancien représentant du joueur qui s’était mis d’accord avec Watford en janvier, a confirmé que Gueye n’était plus son client. Un membre du club de Watford a expliqué que pour le club le contrat était valable.

Gueye a signé un bail en personne en janvier comme le stipule les règles de la FIFA — Watford

« Toute discussion privée avec l’ancien et le nouveau représentant n’affecte pas le contrat en question. Il a signé un bail en personne en janvier comme le stipule les règles de la FIFA et de la Premier League. Cela n’a rien à voir avec son genre son inscription. Il est et restera un joueur de Watford ». Un membre de Watford – source : The Athetic