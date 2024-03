Mercato : Il a refusé l’OM, il vit des semaines difficiles…

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a eu droit à ses feuilletons sur le mercato ! L’un d’entre eux nous a tenu en haleine plusieurs semaines : Lucien Agoumé. Finalement, le Français a signé à Séville mais vit une saison compliquée.

L’Olympique de Marseille voulait absolument se renforcer au milieu de terrain cet hiver, surtout après l’annonce de la grosse blessure de Valentin Rongier et le dossier compliqué avec Pape Gueye. L’une des pistes prioritaires était Lucien Agoumé, joueur de l’Inter Milan qui était tout proche de quitter le club italien après n’avoir joué que quelques minutes depuis le début de la saison. Finalement, c’est le FC Séville qui a raflé la mise en proposant un prêt.

Agoumé n’a joué que 164 minutes avec Séville

« Il y a eu des contacts avec Marseille, mais on parlait depuis très longtemps avec Séville, avec Victor (Orta, directeur sportif, ndlr). La décision a été facile, même si j’ai beaucoup de respect pour l’OM. C’était la meilleure décision. Je suis très content d’être ici, c’est une opportunité énorme pour moi. Je connais déjà certains joueurs français, comme Nianzou, Soumaré, Badé… L’intégration est facile comme ça. Les coéquipiers m’ont simplifié les premiers jours ici. », avait expliqué le joueur dès le jour de sa signature en conférence de presse dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Où en est Lucien Agoumé, la recrue manquée par l’OM ? https://t.co/8zKsrNPtS9 — Foot Mercato (@footmercato) March 25, 2024

Seulement, le début de l’année 2024 ne s’est pas déroulée comme prévu pour Agoumé. Après une grosse blessure et seulement trois rencontres jouées, il a été éloigné des terrains depuis plus d’un mois comme le rappelle le site spécialisé. Son état de santé serait en train de s’arranger d’après Foot Mercato qui affirme qu’il a repris l’entraînement. Un retour après la trêve serait envisagé. De plus, le joueur semble s’épanouir dans le contexte sévillan malgré sa blessure. Les questions sur son avenir devraient être remises sur la table dès le prochain mercato.