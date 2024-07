« Après avoir tant souffert contre les États-Unis, le latéral français a encore eu des tourments face à Amadou Diallo, qu’il a fini par contrôler après la pause. Il en a profité pour se montrer offensivement, enfin, et a été récompensé d’un joli but de la tête après un centre d’Olise (1-0, 75e). Il doit encore progresser dans son placement, mais son but vaut cher », a noté le quotidien sportif.