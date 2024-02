Mohamed Simakan a accordé une interview à RMC avant d’affronter le Real de Madrid en 8ème de la Ligue des Champions ce soir. Le défenseur de Leipzig évoque notamment son passage à Marseille et son attachement au club.

« Tu es né à Marseille, enfant tu as joué à l’OM mais tu n’y es pas resté […] Que s’est-il passé ? C’est une question qui est un peu particulière parce que Marseille, c’est un club que tout le monde sait que j’admire. C’est le premier club dont je suis tombé amoureux. Et dans ce club, ce qui à un moment donné a été compliqué, c’est qu’il a fallu faire des choix. Il fallait faire des choix et on n’est pas tombé d’accord non plus. Quand on est jeune, il y a des choses pour lesquelles on travaille. On a tous un rêve, devenir pro, surtout quand on est marseillais. On veut tous être pro à l’Olympique de Marseille. Mais quand on voit qu’il y a de la difficulté sur certains points… A ce moment là, j’avais la réflexion où je me disais que j’avais fait beaucoup de sacrifices par rapport à ma jeunesse et je me disais que si je n’avais pas la récompense dont je méritais, qu’il fallait quitter le navire.«

« Il fallait quitter le navire »

🗣️ « Je n’ai pas eu de contact avec le staff des Bleus, j’espère que ça arrivera dans les mois ou années à venir » Son poste, son départ en Bundesliga, sa formation à l’OM, l’équipe de France… découvrez l’intégralité de notre interview de Simakan ▶️ https://t.co/G9adfCm5yy pic.twitter.com/uef6wggnMt — RMC Sport (@RMCsport) February 13, 2024

Et c’est vrai que ça a été dur, parce que le jour où je prends cette décision, à ce moment là, il y a beaucoup d’émotions qui reviennent et c’est beaucoup de déception. Mais aujourd’hui, ça porte ses fruits.

Simakan disputera ce soir son deuxième 8ème de finale de sa carrière. Il aura la lourde tâche de défendre contre une des meilleures attaques d’Europe, celle du Real de Madrid.