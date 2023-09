Mercato : Il raconte comment il a signé à l’OM grâce à un ancien joueur du PSG !

L’arrivée d’un joueur se joue souvent sur des détails. C’est le cas de l’ancien défenseur brésilien de l’OM, Vitorino Hilton. Ce dernier a raconté sur son compte Linkedin comment il avait rejoint l’OM et surtout grâce à qui…

En effet, si Hilton a rejoint l’OM en provenance de Lens, c’est grâce à l’ancien défenseur brésilien du PSG, Ricardo. Ce dernier voulait le faire venir à Monaco mais n’a pas pu réaliser le deal et lui a donc conseillé de filer à l’OM !

« Bonjour cher réseau, je vous avais promis des anecdotes, en voici une première ! Il y a 15 ans, je m’engageais avec l’Olympique de Marseille. Et tout ça grâce à une icône des PSG-OM des années 90… mais côté parisien : Ricardo ! A l’été 2008, je m’étais mis d’accord avec lui pour le rejoindre à Monaco après mon histoire à Lens, a raconté Hilton sur son compte Linkedin. Mais il me rappelle quelques semaines plus tard pour me dire que le club a des problèmes et que cela va prendre du temps. Il ajoute alors qu’il a vu dans les journaux que mon nom circulait à l’OM et qu’il valait mieux pour moi que j’aille chez eux. Et effectivement, quelques jours plus tard, mon agent m’appelle pour me parler de l’intérêt de Marseille avec qui cela se fait très vite. Pendant trois saisons, j’ai donc joué dans le club d’une de mes idoles de Flamengo, Carlos Mozer, et j’ai gagné 5 trophées dont mon premier championnat de France ! Vous avez d’autres exemples de trajectoires qui se sont joués à des détails ? »