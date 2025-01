Mercato : Il raconte son incroyable embrouille alors qu’il était prêté par l’OM !

Oussama Targhalline a révélé dans L’Équipe les difficultés rencontrées lors de son prêt à Alanyaspor en Turquie, notamment un problème de salaire et une altercation avec le directeur sportif du club, qui a failli l’agresser. Après cet incident, il a décidé de quitter le club, malgré la demande de son entraîneur Farioli de rester, et est retourné à Marseille avant de rejoindre le HAC.

L’ex-joueur de l’OM, Oussama Targhalline, a récemment partagé ses difficultés vécues lors de son prêt à Alanyaspor, en Turquie, dans une interview accordée au journal L’Équipe. Le milieu de terrain marocain, qui évolue désormais au HAC (Le Havre), a évoqué un environnement particulièrement tendu et un manque de respect envers lui, notamment en ce qui concerne le paiement de son salaire. « Pourquoi je suis parti de Turquie ? Ils me devaient une partie de salaire et me répondaient : « Il faut gagner pour toucher de l’argent ». Ça n’allait pas se passer comme ça. » Cette situation financière difficile a été accompagnée de tensions avec la direction du club turc.

Le directeur sportif a voulu me frapper avec une chaise, m’a insulté

Targhalline a également révélé un incident alarmant avec le directeur sportif du club : « Le directeur sportif a voulu me frapper avec une chaise, m’a insulté. J’ai eu peur. » Cette agression verbale et physique a été un point de rupture pour le joueur, qui a dû prendre la décision difficile de quitter le club. Bien qu’entraîné par Francesco Farioli, qui lui a demandé de rester, Targhalline a expliqué qu’il ne pouvait pas continuer dans ces conditions : « Farioli m’a demandé de rester, mais je ne pouvais pas. Je suis rentré à Marseille. »

Cette expérience difficile à Alanyaspor a marqué un tournant dans la carrière de Targhalline, qui a depuis trouvé un nouveau départ au HAC, loin des tensions qu’il a connues en Turquie. Aujourd’hui, il semble tourner la page de cette aventure compliquée et se concentrer sur son avenir en Ligue 1. Cependant, selon l’Equipe le joueur est en conflit avec son coach Didier Digard. Après une altercation, ce dernier aurait pris quelques jours de recul au Maroc.