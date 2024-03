Mercato : Il rêvait de l’OM, il prolonge finalement !

Alors qu’il clamait sa volonté de revenir en Europe ces dernières semaines, Denis Bouanga vient de signer un nouveau contrat avec le LAFC, jusqu’en 2028.

L’Olympique de Marseille avait été récemment lié à Denis Bouanga. L’hiver dernier, l’attaquant gabonais avait répété à plusieurs reprises qu’il avait une réelle volonté de revenir en Europe et pourquoi pas en France. Les Marseillais avaient vraisemblablement pris des renseignements mais ce n’est pas allé plus loin. Ce vendredi, le club américain a officialisé la signature d’un nouveau contrat pour l’attaquant passé par l’AS Saint-Etienne. Il prolonge donc jusqu’en 2028 et semble très heureux de cette nouvelle comme il l’explique au média du club.

« Je suis très content d’avoir prolongé à Los Angeles. Je me sens très bien ici. J’ai hâte de commencer chaque saison avec Los Angeles et d’égaler de nouveaux records. Je suis très heureux. (…) Ma première réaction est que je suis très heureux, très content d’avoir signé un nouveau contrat. Ça fait que j’ai encore la possibilité de jouer quelques années de plus dans un pays où je me sens très bien. Ce sont quelques années en plus où mes enfants et ma famille me regarderont. (…) Je veux faire mieux chaque année et si je peux aider l’équipe à gagner des titres, je le ferai. Si je peux aider à marquer et faire des passes décisives, je le ferai aussi. Faire mieux chaque année et pourquoi pas être une légende ici », a exprimé Denis Bouanga.

Pen to paper ✍️@BouangaDenis has signed a contract extension until 2028 — LAFC (@LAFC) March 8, 2024

L’ancien joueur de Ligue 1 rêverait d’ailleurs de s’engager avec le club marseillais d’après l’émission de TF1. Son compatriote, Aubameyang, renaît depuis quelques semaines et apprécierait certainement le voir arriver à ses côtés. Plus d’informations à ce sujet à retrouver dans le reportage de Téléfoot diffusé il y a quelques jours.

Dimanche dans Téléfoot, Denis Bouanga vous raconte sa Story ! Auteur de 41 buts en 58 matchs depuis son arrivée en 2022 à Los Angeles, le Gabonais s’éclate en MLS. Contacté par l’OM au mercato il rêve de signer à Marseille RDV dimanche à 11h, dans la Stoy de @marinemrk pic.twitter.com/L1CHxeEOVA — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 2, 2024

L’international gabonais, compatriote de Pierre-Emerick Aubameyang, s’est illustré en MLS avec Los Angeles en devenant le meilleur buteur du championnat américain. Malgré ses belles performances, le joueur de 29 ans aimerait revenir en Europe comme il l’expliquait à Maine Libre dernièrement:« Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen, notamment pour me rapprocher de ma famille. C’est maintenant qu’il faut accrocher le train […] La période est plus propice qu’en juin car la compétition aura repris et qu’il sera plus difficile pour le club de laisser partir un joueur.»