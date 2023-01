Mercato : Il rêve d’exploser à l’OM, mais c’est la Premier League qui le veut !

Il avait affiché son attachement à l’OM après la Coupe du monde, il est auteur d’un bon début de saison en deuxième division anglaise, Iliman Ndiaye pourrait rejoindre la Premier League dès cet hiver.

Iliman Ndiaye, formé à l’OM, pourrait quitter la Championship lors de ce mercato. L’ailier sénégalais de 22 ans auteur de 10 buts et 7 passes décisives cette saison avec Sheffield, intéresse des clubs de Premier League. Everton semble le club le plus intéressé par le sénégalais et devrait rapidement formulé une offre de transfert, selon Fabrizio Romano. De son coté Ndiaye préfère quitter Sheffield cet été, plutôt qu’en cours de saison. Il aimerait aussi revenir à l’OM, comme il l’expliquait au site Oh My Goal, après la coupe du monde disputée avec le Sénagal. ‘’C’est un de mes premiers rêves l’OM. Repartir là-bas, exploser et devenir une légende. Je fais que d’y penser’’.

Sheffield United’s starboy Iliman Ndiaye, attracting interest from Premier League clubs. He has 10 goals and 7 assists this season, proposals could arrive soon – also Everton are tracking him. 🇸🇳

Understand player and Sheffield plan is to stay until the end of the season. pic.twitter.com/QxchiFDEdZ

