Mercato : « Il y avait plusieurs équipes sur moi, mais j’ai choisi l’OM… »

Avant sa présentation officielle en conférence de presse jeudi dernier, Leonardo Balerdi s’était confié à la Provence dans un entretien publié ce lundi. Il y explique son choix de signer à l’OM…

André Villas-Boas avait fait de lui sa priorité au poste de défenseur central. Leonardo Balerdi a été prêté avec une option d’achat non obligatoire estimée à 14 M€, fin juillet. Le joueur de 21 ans a très peu joué au plus haut niveau, y compris à Dortmund (8 matches). Il a expliqué au quotidien régional, pourquoi il avait choisi l’OM, le Boca d’Europe…

On m’a présenté l’OM comme le Boca d’Europe — Balerdi

« Il y avait plusieurs équipes sur moi, mais j’ai choisi Marseille car j’ai eu de nombreuses recommandations positives sur le club et que beaucoup de joueurs argentins ont réussi ici. On m’a présenté l’OM comme le Boca d’Europe. Je suis un supporter de Boca Juniors et j’y ai joué, ce qui est quelque chose de magnifique. Quand on m’a dit ça, ça m’a motivé encore plus à venir. « Pipa » (Benedetto) m’a aussi recommandé de signer à Marseille, il m’a envoyé des messages « Allez viens, viens, viens ! » (sourires) Pour lui, ça se passe bien et j’espère que ça sera le cas pour moi aussi. »

Leonardo Balerdi – Source : La Provence (19/08/2020)