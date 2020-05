Mercato : « J’aurais voulu rester à l’OM »

L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Giannelli Imbula a accordé une interview au site FootTransfert.news. Il évoque notamment ses regrets d’avoir quitter le club marseillais en 2015 pour rejoindre le FC Porto.

Giannelli Imbula quitté l’Olympique de Marseille en 2015 après une belle saison sous les ordres de Marcelo Bielsa. Une décision qu’il regrette aujourd’hui comme il l’a expliqué au site FootTransfert.news.

Une fois de plus, on va être les cons !

« Vous le savez autant que moi, dans le football, il y a le jeu et les coulisses. Une carrière se construit sur des choix qui sont biaisés par les intérêts des clubs. Dans l’idéal, j’aurais voulu rester à l’OM, malheureusement le club vivait une période difficile et avait besoin de liquidité. Il se trouve que je faisais partie des joueurs avec la valeur marchande la plus élevée. Ils ne pouvaient donc pas se permettre de me garder » Giannelli Imbula – Source : FootTransfert..news