Mercato : Kadewere, c’est cher, très cher !

Annoncé dans le viseur de l’OM, l’attaquant Tino Kadewere est concrètement sollicité par Lyon. Cependant, le HAC ne bradera pas son buteur…

Joël Cantona nous avait parlé du meilleur buteur de Ligue 2 il y a plusieurs semaines. Depuis, l’OM aurait étudié son profil mais c’est bien Jean-Michel Aulas qui est passé à l’action. Cependant, Lyon vient de se faire prêter Toko-Ekambi et se heurte à la gourmandise du HAC dans ce dossier.

Dans un entretien accordé à France Bleu Normandie, Pierre Wantiez, le directeur général du Havre, a expliqué qu’il attendait un gros chèque pour laisser filer son buteur (18 buts en 20 matches de Ligue 2).

Une offre lyonnaise de 14 millions d’euros ? C’est une rumeur. On a fait une proposition à l’OL ce lundi qui est la proposition ferme du HAC. On veut plus que 14 millions d’euros, nettement. Tout sera fait pour (garder l’attaquant jusqu’en juin). Si Tino reste toute la saison c’est loin d’être négligeable. Pour l’instant, il n’y a pas d’accord financier avec l’Olympique Lyonnais, mais il ne pourra y en avoir que quand la question d’un éventuel prêt de Tino sera réglée et éventuellement intégrée à l’opération. Il est évident que si l’Olympique Lyonnais nous prête Tino jusqu’à la fin de la saison, les conditions économiques ne seront pas les mêmes. » Pierre Wantiez – source : France Bleu Normandie