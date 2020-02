Mercato : Kamara évoque son avenir et la possibilité de jouer la LDC avec l’OM !

Boubacar Kamara et André Villas-Boas ont répondu aux questions des journalistes ce mercredi 26 février en conférence de presse avant le déplacement à Nîmes ce vendredi (27e journée de Ligue 1). Questionné sur son avenir, Boubacar Kamara se dit prêt à jouer la Ligue des Champions sous le maillot olympien.

Le mercato estival paraît bien loin mais pourtant il en était question lors de cette conférence de presse de Boubacar Kamara. Jugé comme étant le joueur avec l’une des valeurs marchandes les plus élevés de l‘Olympique de Marseille, le défenseur central repositionné au milieu a évoqué son avenir.

Avoir cette musique au stade Vélodrome, ce serait magnifique — KAMARA

Selon lui, tous les joueurs qui participent à une éventuelle qualification en Ligue des Champions, souhaiteront la jouer avec l’OM.

« Pour moi, ce serait un objectif et un rêve de jouer la Ligue des champions, surtout avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué. Je la regardais petit dans les tribunes. Avoir cette musique au stade Vélodrome, ce serait magnifique. Si on y est, vous connaissez la suite, je ne vais pas faire de dessin. Je pense que tous les joueurs qui contribuent à cette saison et à une éventuelle qualification voudront la jouer. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato ou de la jouer ailleurs. »

Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse