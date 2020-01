Mercato : Kamara évoque un éventuel départ de l’OM pour Angleterre…

En conférence de presse ce mercredi avant d’aller à Caen pour affronter Granville, Boubacar Kamara a évoqué son avenir.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes mais l’OM ne devrait pas être très actif durant ce dernier. En difficulté financière, le club ne serait pas disposé à recruter sans départ… De plus, le coach André Villas-Boas souhaiterait conserver son groupe pour atteindre son objectif qui est de se qualifier pour la Ligue des Champions.

JE VOIS MON AVENIR À L’OM — KAMARA

En conférence de presse, le coach portugais et Boubacar Kamara ont été questionné sur la venue d’un intermédiaire entre l’Olympique de Marseille et les clubs de Premier League… Le défenseur central et neo milieu de terrain défensif a évoqué un probable départ vers cette destination, lui qui a été en contact avec des clubs anglais avant de signer son contrat pro à l’OM.

« J’avais des contacts en Angleterre avant de signer à l’OM, c’est vrai. Mais sur ce coup-là, vous m’apprenez un truc. Je ne savais pas que l’OM avait recruté un intermédiaire pour l’Angleterre. Après, je ne me prends pas la tête, moi je vois mon avenir à l’OM, je suis heureux ici, je ne regarde pas ailleurs. »

Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse