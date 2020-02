Mercato : La déclaration d’amour de Benjamin Mendy à l’OM (et au Vélodrome)

Interrogé par un média anglais sur sa venue à l’Olympique de Marseille, Benjamin Mendy a avoué qu’il y avait signé après avoir été au Vélodrome.

C’est donc le Stade Vélodrome qui a fait venir Benjamin Mendy à l’Olympique de Marseille ! Le latéral gauche est tombé amoureux de l’ambiance de l’antre marseillaise lorsqu’il était au Havre.

Au Vélodrome, j’ai vu la passion, je me suis dit : C’est ici que je veux jouer — MENDY

Maintenant à Manchester City, il a accordé une interview à un média anglais, Four Four Two… Selon lui, il fallait qu’il fasse ses preuves en France avant d’aller jouer à l’étranger.

« Au Havre, il y avait une grosse division : certains aimaient le PSG et d’autres Marseille. Quand nous avons regardé Le Classique ensemble, vous témoigniez des deux camps dans la pièce. Mais un jour, je suis allé au Stade Vélodrome. J’ai vu la passion, les vibes, l’atmosphère et je me suis dit, « C’est ici que je veux jouer ». J’ai signé une année après. Il est vrai que j’ai rencontré Sunderland et nous avions eu des discussions, mais dans ma tête je voulais vraiment faire quelque chose de bien en France avant d’aller à l’étranger. Je ne voulais pas quitter le football français de cette manière, par la petite porte. Je voulais faire quelque chose de grand, et quand c’était fait, je pourrais aller en Angleterre. C’est pourquoi j’ai privilégié Monaco pour un autre challenge plutôt que des équipes anglaises après l’OM. »

Benjamin Mendy – Source : Four Four Two