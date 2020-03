Mercato : La FIFA préconise une prolongation de contrat jusqu’à la fin de la saison ! (Lihadji, Pelé et Sertic pour l’OM)

Le football est logiquement en pause afin de tenter de ralentir l’expansion du Coronavirus. Alors que plusieurs Ligues espèrent bien terminer cette saison 2019/2020 en décalé, la question des joueurs en fin de contrat en juin se pose. La FIFA aurait tranché…

Selon l’Equipe, l’agence Reuters a consulté un document interne à la FIFA sur ce sujet. « La Fédération internationale (FIFA) souhaite voir les contrats des joueurs et entraîneurs terminant en juin prolongés jusqu’à la fin des saisons actuelles retardées par l’épidémie du coronavirus. » Dans le milieu du football, les avis sont partagés, car certains clubs ne souhaitent pas payer deux mois de plus certain joueurs. De plus, du côté des joueurs l’inquiétude concerne la possibilité ou pas de pouvoir signe un contrat avec un autre club après la fin de la saison…

Des contrats automatiquement prolongé jusque la saison 2019/2020 soit soldée ?

Pour rappel, l’OM compte 3 joueurs en fin de contrat dans ses rangs (sans compter certains jeunes). La doublure de Mandanda, Yohann Pelé, le placardisé Grégory Sertic et la pépite Isaac Lihadji.