Mercato : La Juve prête à faire une razzia à l’OM ?

Cela fait plusieurs semaines que l’intêret de la Juve pour le coach de l’OM est évoqué, cependant le club pourrait frapper plus fort. En effet, le trio Tudor – Ribalta – Longoria intéressent le club italien. La Provence rapporte qu’au vu de la situation sur le terrain et interne des bianconeri, les trois hommes forts de l’OM figurent parmi les pistes pour restructurer le club.

Pablo Longoria est arrivé à l’OM juillet 2020, en tant que directeur sportif pour remplacer Andoni Zubizarreta. Mais durant sa première demi-saison avec l’OM, la situation au club est très difficile. L’équipe est éliminée dès les phases de poules de la Ligue des Champions avec seulement trois points et est à la peine en championnat. Le 30 janvier des supporters arrivent de la Commanderie pour manifester leur colère et demandent le départ du président de l’époque Jacques-Henri Eyraud. Mais la manifestation tourne mal, des supporters entrent dans le centre d’entrainement et dégradent du matériel. Franck McCourt comprend la situation et écarte Eyraud de la présidence de l’OM et y place Pablo Longoria. Longoria fait face à la démission de Villas-Boas et nomme Jorge Sampaoli comme nouveau coach après l’intérim de Nasser Larguet. Durant l’été 2021, Longoria réalise un gros mercato avec dix arrivées : De la Fuente, Gerson, Under, Pau Lopez, Luan Perez, Balerdi, Saliba, Lirola, Guendouzi, Harit. Si tous ne sont pas restés à l’OM, ce mercato a permit à l’OM d’arracher à la dernière journée une qualification pour la Ligue des Champions 2022.

La patte Longoria

Mais à l’été 2022, le président de l’OM doit faire face à la démission de Jorge Sampaoli. Quelques jours plus tard, Igor Tudor est nommé coach de l’OM en provenance du Hellas Vérone. Ce même été, Longoria recrute l’espagnol Javier Ribalta, en place à Parme, au poste de directeur sportif. Grâce à la ligue des champions, l’OM réalise de nouveau un mercato ambitieux avec des arrivées importantes comme celles de Sanchez, Veretout, Mbemba…

La Provence rapporte que les fruits du travail du trio Longoria – Ribalta – Tudor intéressent la Juventus qui vit une saison très difficile entre les pénalités sportives et l’ambiance interne du club. Les bianconeri qui s’intéressaient déjà à Tudor pourraient voir les choses en plus grand en voulant recruter les trois hommes forts de l’OM.