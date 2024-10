Mercato : la Juventus a deux options concernant Pogba ?

Patrice Evra, ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille, a récemment exprimé son souhait de voir Paul Pogba rejoindre l’OM en mars 2025. Cependant, la situation actuelle de Pogba à la Juventus semble compliquée, avec des tensions croissantes autour de son avenir.

Selon des sources telles que Sport Mediaset et La Gazzetta dello Sport, la possiblité de voir Paul Pogba rester à la Juve sont très faibles. Bien qu’il ait proposé de réduire son salaire de moitié, de 10 millions d’euros par an (bonus compris), le club ne l’intègre plus dans ses projets. Sport Mediaset précise même que la Juventus envisage une résiliation unilatérale de son contrat, une décision qui pourrait être prise d’ici janvier 2025.

La Gazzetta dello Sport confirme que des discussions continuent entre la Juventus et Pogba pour une résiliation à l’amiable. Si aucun accord n’est trouvé, le club pourrait envisager de le vendre lors du mercato hivernal, la Major League Soccer (MLS) étant considérée comme une destination probable. Le club de Los Angeles FC aurait déjà fait part de son interêt. Cette idée est d’ailleurs en phase avec une déclaration de Pogba dans une interview à L’Équipe, où il soulignait qu’il n’était pas nécessaire d’évoluer dans un club européen pour être sélectionné en équipe de France.

Alors que l’avenir de Pogba à la Juventus est plus qu’incertain, son choix pour redynamiser sa carrière d’international français sera déterminant. Affaire à suivre de près.

Dans un échange récent avec le journal L’Équipe, Paul Pogba a partagé ses réflexions sur sa situation actuelle. Interrogé sur ses méthodes d’entraînement avant de pouvoir retrouver le groupe, il a expliqué qu’il s’entraînait intensément, comme s’il était encore au sein du club, bien que cela ne soit pas le cas. Avec un sourire, il a reconnu que ces derniers temps, il avait beaucoup voyagé et pris le temps de souffler, ce qui l’a aidé à se distancier des défis qu’il a rencontrés. Cependant, il a insisté sur l’importance de rester actif : « J’ai continué à m’entraîner sans connaître l’avenir, mais aujourd’hui, je sais que je me prépare pour retrouver mes coéquipiers. »

Pogba touché par Motta qui parle de lui au passé

Concernant les propos de son entraîneur Thiago Motta, qui a évoqué le joueur en utilisant le passé, Pogba a confessé que cela l’avait touché. Pour lui, ces mots laissent entendre qu’il est perçu comme un joueur du passé, ce qui n’est pas facile à entendre. Néanmoins, il a souligné qu’il ne pensait pas que Motta avait l’intention de sous-estimer son potentiel actuel. Il espère avoir bientôt l’occasion de discuter avec lui, afin de clarifier sa position et ses ambitions.