Mercato: La liste des joueurs de l’OM qui auraient le plus de chances de partir cet été

L’OM est dans le rouge financièrement. Si le club veut faire des « coups » sur le marché des transferts il devra vendre des joueurs. Et selon Matthieu Grégoire, des joueurs sont favoris à un départ cet été…

Boubakar Kamara ne voudra pas partir– Grégoire

Il s’est exprimé sur ce sujet lors d’un live Instagram de Nabil Djellit :

« Sanson, il a changé de agent il est passé avec Pini Zahavi, ensuite il y a Duje Caleta-Car, Bouna Sarr s’il a des offres et Maxime Lopez. Boubakar Kamara ne voudra pas partir, l’été prochain il arrivera à un an de la fin de son contrat ce n’est pas dans son interêt de parti cet été, Thauvin non plus je le vois pas partir. Kostas Mitroglou reviendra à la reprise avec le groupe, et c’est possible que Villas-Boas le garde et le relance. » Matthieu Grégoire— Source: Live Instagram