Mercato : La liste des joueurs libres en France en fin de saison…

Même si la FIFA va prolonger les contrats des joueurs lié avec leur club jusqu’en juin 2020, il seront libres une fois la saison terminée. L’UNFP publie la liste de ces dernier et elle est longue…

Du côté de l’OM, si bizarrement Yohann Pelé a été oublié, Grégory Sertic est bien là…

On peut aussi y retrouver un ancien gardien de l’OM, qui a évolué avec la réserve, Romain Cagnon. C’est aussi le cas de Julien Fabri, formé au club olympien. On retrouve aussi un des frères Mandanda, Over.

Du côté des défenseur, l’ancien marseillais Jeremy Morel est dans la liste, c’est aussi le cas de Hilton champion de France en 2010. Du côté des joueurs offensifs, le jeune Bilal Boutobba lancé par Marcelo Bielsa se retrouvera lui aussi libre (MHSC)…