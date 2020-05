Mercato : La réponse de Julien Stéphan à Mbaye Niang (intéressé par un transfert à l’OM)

Julien Stéphan n’a pas vraiment apprécié les déclarations de son joueur Mbaye Niang sur Canal + dimanche dernier au sujet de son venir. L’attaquant du Stade Rennais avait expliqué qu’un transfert vers l’OM l’intéressé fortement.

Interrogé par Ouest France, l’entraineur du Stade Rennais a évoqué les déclarations de son attaquant Mbaye Niang, lequel a fait savoir qu’il était intéressé par le projet de l’Olympique de Marseille.

on a besoin d’avoir tout le monde complètement intégré dans le projet — Stephan

« Je n’ai pas à juger, chacun est libre de maîtriser sa communication. Moi, ce que je dis simplement, c’est qu’on a besoin d’avoir tout le monde complètement intégré dans le projet parce qu’à Rennes, si on n’est pas collectivement très bons, il y a d’autres clubs qui ont plus de moyens que nous. Si on veut contrecarrer cette différence, ça passe forcément par un état d’esprit irréprochable et une identification très forte au club. Ce sera un critère important pour continuer à nous développer. » Julien Stéphan – Source : Ouest France