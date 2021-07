Mercato : La rumeur Philippe Coutinho fait « marrer l’OM » ?

Personne ne s’y attendait réellement. La rumeur Philippe Coutinho a refait son apparition ce jeudi soir. Toutefois, l’intérêt de l’OM ne serait pas réel…

La rumeur a refait son apparition jeudi soir. Le journaliste Rudy Galetti a remis une pièce dans la rumeur menant à Philippe Coutinho. À en croire ses propos, l’OM serait toujours intéressé à l’idée de récupérer le joueur brésilien. Mais cette rumeur ne date pas d’hier puisque Mundo Deportivo et AS avait déjà relayé l’intérêt olympien. Le journaliste de Sport Italia avance que les contacts entre le club phocéen et Philippe Coutinho seraient bel et bien réels. Malgré la difficulté de la transaction sur le plan financier, Puma serait prêt à soutenir l’OM afin de réaliser le transfert de la star brésilienne.

🚨📞 Contacts between #OM and #Coutinho continue, despite rumors a few weeks ago of a cooling of relations due to the 🇧🇷’s high salary. The technical sponsor (#Puma) could help in the success of the operation. Evolving situation. 🔥🐓⚽️ #Transfers #Calciomercato #Ligue1 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 8, 2021

coutinho n’ira pas à L’oM ?

Toutefois, un nouveau journaliste apporte des précisions sur la rumeur Philippe Coutinho aujourd’hui. À en croire les propos d’Andrés Onrubia Ramos sur son compte Twitter, l’intérêt de l’OM pour le Brésilien n’existe pas. Conscient des difficultés sur le plan financier, Pablo Longoria ne serait pas intéressé à l’idée de le récupérer la saison prochaine. De leur côté, les dirigeants olympiens rigoleraient même de cette rumeur. Avec un salaire annuel de 13,5M€, la venue de Philippe Coutinho en cité phocéenne semble irréalisable…

Juste pour clarifier un brin ce tweet d’Andrés »En el club » il me semble qu’il parle de l’OM qui »rigole » ou »se moque » de cette rumeur car impossible, pas le Barça. Il en avait déjà parlé. https://t.co/CtLTOUdTO5 — Nico Faure (@Nicommentator) July 9, 2021





coutinho est un joueur d’éclats – FRaNEK

Spécialiste du FC Barcelone, Frenek a expliqué dans une de nos émissions le passage compliqué de Philippe Coutinho en Catalogne.

« Pour moi, Coutinho est un joueur d’éclats. Quand il arrive au Barça en hiver 2018, il fait six premiers mois qui sont vraiment très encourageants et la saison suivante, à part sa lucarne face à Manchester United, c’était zéro. Au Bayern, lors de son prêt, il fait deux premiers mois qui sont encourageants et après il disparaît des radars. Et là, au Barça, Ronald Koeman lui faisait confiance en début de saison. Il le met dans son 4-2-3-1, en numéro 10, où il fait vraiment deux très bons matchs. Puis ça a commencé à descendre, à être beaucoup moins régulier ou à être moins bon tout simplement. C’est un bon joueur, un peu comme Umtiti. Il peut sortir de gros matchs mais il peut aussi passer complétement à côté. Quand il passe à côté, c’est tout de suite un gros problème. » Franek – Source: Football Club de Marseille (14/06/2021)