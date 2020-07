Mercato : La seconde recrue de l’OM se confirme… c’est Dortmund qui le dit !

L’Olympique de Marseille avance sur le dossier Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin pourrait débarquer à condition que les dirigeants des deux clubs s’entendent !

Depuis quelques jours, la piste menant à Leonardo Balerdi prend de l’épaisseur. Le défenseur central argentin qui évolue au Borussia Dortmund pourrait être la seconde recrue de l’Olympique de Marseille après Pape Gueye.

en défense, nous sommes déjà très bien pourvus — ZORC

L’ancien joueur de Boca Juniors, qui n’a pas beaucoup de temps de jeu en Allemagne, pourrait être prêté avec une option d’achat de 12 millions d’euros. Dans des propos relayés par Bild, le directeur sportif du Borussia Dortmund confirme l’intérêt de l’OM et affirme que le club n’est pas contre un départ de l’international argentin.

Si nous nous entendons avec nos homologues marseillais, nous laisserons partir Leo — Zorc

« Si nous nous entendons avec nos homologues marseillais, nous laisserons partir Leo. Il a peu joué depuis son arrivée au Borussia il y a un an et demi et en défense, nous sommes déjà très bien pourvus. Même s’il devait nous quitter, nous n’aurons pas la nécessité de lui trouver un remplaçant ». Michael Zorc (Directeur sportif de Dortmund) – Source : Kicker relayé par Bild (13/07/2020)