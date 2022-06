Mercato : La somme exorbitante réclamée pour cette piste de l’OM !

L’Olympique de Marseille songerait à se renforcer lors de ce mercato estival… Seko Fofana serait pisté au poste de milieu de terrain… D’après Foot Mercato, le RC Lens réclame une énorme somme.

Même avant l’ouverture du mercato, l’Olympique de Marseille faisait partie des clubs les plus actifs ! Plusieurs rumeurs et informations pullulent dans les médias et sur les réseaux sociaux pour l’arrivée de joueurs.

35 à 40 Millions d’euros pour Fofana?

L’une des premières pistes au milieu de terrain fut Seko Fofana. Très influant dans le jeu du RC Lens, l’Ivoirien possède une belle cote en Europe et en Ligue 1. Pour le laisser filer, le club du Nord réclamerait un énorme chèque : entre 35 et 40 millions d’euros d’après Foot Mercato. En Italie et en Angleterre, des clubs seraient également sur le coup. L’OM ainsi que le PSG garderaient un oeil sur ce dossier… Pour les Marseillais, cela parait très compliqué à à ce prix-là.

Fofana et Clauss des profils 100% compatible à l’OM?

« Fofana, C’est un poumon, donc forcément c’est bon, il marque des buts, il se projette bien, c’est un liant au milieu de terrain, c’est une présence et il l’a montré. Il a fait une saison extraordinaire avec Lens, il a porté son équipe toute la saison, même dans les derniers matchs, il a marqué quelques buts très importants » Franck Passi – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)

« J’aime beaucoup les deux joueurs, en commençant par l’esprit, leurs qualités de jeu ce qu’ils apportent dans une équipe. Fofana ? Je me rappelle du match ici au Vélodrome, il avait fait un très grand match. Un garçon comme Fofana, l’abattage au milieu du terrain est comparable, comme l’autre Fofana (Youssouf) qui joue à Monaco avec Tchouameni, ce sont des joueurs complémentaires, dès qu’il y a une petite défaillance, le partenaire est là pour compenser et ça permet à une équipe d’être plus équilibrée. » Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022) »