Mercato : L’agent de ce jeune buteur est clair concernant l’OM…

Même si Dario Benedetto est une satisfaction de cette demi-saison, l’OM doit penser à la suite et surtout anticiper le possible départ de Valère Germain dont le contrat se termine en juin 2021. Le nom de Boulaye Dia est évoqué…

Le président Eyraud avait annoncé un rajeunissement de l’effectif avant le dernier mercato estival, mais le duo Zubizarreta / Villas-Boas a opté pour deux trentenaires (Alvaro et Benedetto) afin de stabiliser l’équipe. La suite des mercatos pourrait par contre se tourner vers des profils plus jeunes. Lundi, le quotidien l’Equipe affirmait que l’OM avait plusieurs jeunes attaquants dans son viseur dans l’optique de remplacer Valère Germain et de venir doubler le poste de Benedetto.