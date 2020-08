Mercato : Lancé par Bielsa à l’OM, il tente de se relancer en L2…

Lancé très jeune en Ligue 1 par Marcelo Bielsa, Bilal Boutobba va tenter de donner un nouveau souffle à sa carrière. Le minot s’est engagé avec les Chamois Niortais en Ligue 2.

Libre de tout contrat après une expérience peu concluante à Montpellier, Bilal Boutobba s’est engagé pour 3 ans avec Niort en ligue 2. Âgé de seulement 22 ans, ce pur produit de l’OM va tenter d’enfin lancer sa carrière, après avoir perdu beaucoup de temps ces dernières années.

En ÉCHEC à Montpellier et Séville

Formé à l’OM, Bilal Boutobba est le plus jeune joueur à avoir joué un match officiel dans l’histoire du club. Âgé à l’époque de 16 ans et 3 mois, Boutobba est entré en jeu lors d’un déplacement à Monaco en décembre 2014. Un an après, Boutobba quittait le club pour aller à Séville, sans même signer de contrat professionnel. L’expérience espagnole a été un échec, Boutobba n’est jamais apparu en équipe première lors des 2 ans qu’il a passé la bas. Après 2 ans sans relief à Montpellier, le gamin des Tilleuls va tenter de donner un nouveau souffle à sa carrière en ligue 2. A 22 ans, il n’a désormais plus de temps à perdre…