Mercato : Laurent Blanc prend l’OM en exemple !

Arrivé pour 32 millions d’euros en provenance de Braga, Vitinha ne joue, pour l’instant, pas beaucoup avec l’OM. Le club veut prendre le temps que le joueur s’acclimate au club et au championnat. Une position que comprend tout à fait le coach de Lyon, Laurent Blanc.



Interrogé sur les recrues de l’OL qui jouent directement après leurs arrivées, Laurent Blanc compare cette gestion avec celle de Vitinha. Et pense que la stratégie de l’OM est la meilleure à adopter.

🎙 Laurent Blanc est interrogé sur les dernières performances d’Amin Sarr. ⏭ Le replay de la conférence de presse avant #LOSCOL est sur #OLPLAY 👉 https://t.co/AWJtqVKWHp pic.twitter.com/h2rT8NNafp — Olympique Lyonnais (@OL) March 9, 2023

A Marseille ils prennent le temps

« Oui, ça m’embête un peu qu’Amin Sarr soit à la peine. Mais il est généreux, s’adapte bien. Il est content d’être ici et ravi de jouer pour l’OL. Il a une marge de progression intéressante. Il faut juste être patient, pour lui comme pour Jeffinho. Ils découvrent le championnat de France. On les a lancés trop tôt, quand à Marseille ils prennent le temps de faire jouer la recrue qu’ils ont payé 32 millions d’euros en se disant qu’il n’est pas encore acclimaté. Nous, on a dû forcer par la force des choses. On ne pouvait pas faire autrement. » Laurent Blanc – Source : Conférence de presse (8/03/2023)

Malgré le recrutement libre de tout contrat d’Alexis Sanchez, pour renforcer son attaque, l’OM cherchait un numéro 9 pour devenir le « grand attaquant » du club. Au mercato d’hiver 2023, l’OM a donc dépensé 32 millions d’euros, un record, pour s’attacher les services de Vitinha, âgé de 22 ans seulement. Vitinha a joué 67 matchs avec Braga, toutes compétitions confondues entre 2020 et 2023 et a marqué 28 buts. Avec l’OM, à date, le joueur n’a disputé que 4 matchs, dont une titularisation contre Nice, le 5 février et n’a pas encore marqué. Lors de la présentation de Vitinha, Pablo Longoria détaille les raisons de ce transfert.

Il a la volonté de travailler et de s’imposer

« Vito a marqué cette saison un but toutes les 141 minutes. Il a de bonnes stats, de la vitesse mais on parle aussi du projet. Il a moins de 25 ans. Vito, c’est un attaquant spécial pour sa capacité d’être un buteur. Il s’adapte à toutes les compétitions, le championnat portugais mais aussi la coupe d’Europe. On le suit depuis le début de la saison. Il a une bonne mentalité. Il a la volonté de travailler et de s’imposer. Avec le départ de Dieng, on cherchait un 9. On construit l’avenir du projet et du club » Pablo Longoria – Source : OM.fr (2/02/2023)