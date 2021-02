Mercato : Le contrat qui attend Sampaoli à l’OM !

Pour remplacer André Villas-Boas, Pablo Longoria a sondé plusieurs coachs. Il semblerait que Jorge Sampaoli va lui succéder sur le banc de l’Olympique de Marseille.

Depuis quelques semaines maintenant, c’est Nasser Larguet qui est l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Il devrait le rester pour encore 10 jours avant l’arrivée du remplaçant d’André Villas-Boas ! En effet, selon les informations d’Andersinho Marques, journaliste brésilien, Jorge Sampaoli va bel et bien rejoindre l’Olympique de Marseille.

SAMPAOLI VA DEBARQUER POUR 2 ANS ET DEMI

L’Argentin qui est sous contrat avec l’Atletico Mineiro va terminer le championnat brésilien dans lequel il ne reste que deux rencontres et qui finit donc à la fin du mois de février. Après cette aventure, il devrait s’engager à l’Olympique de Marseille pour un contrat de 2 ans et demi.

Pour le salaire du disciple de Bielsa, pas de dernières informations… La plus récente évoque une demande de l’Argentin à près de 5M€/an. L’OM aurait négocié à la baisse et les deux parties seraient parvenus à un accord. De son côté, le très apprécié Nasser Larguet continue d’affirmer en conférence de presse qu’il restera fidèle au club jusqu’à ce que les dirigeants n’aient plus besoin de lui. Son dernier match pourrait être dimanche 28 février face au LOSC ou le mercredi qui suivra face à Lyon.

