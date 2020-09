Mercato : Le coup de pression de Rudi Garcia avant Lyon vs OM !

L’OM est en difficulté dans le jeu et vient d’enchainer 3 contre-performances à domicile. Ce n’est pas mieux du côté de Lyon ou Rudi Garcia veut vite clôturer le mercato avant de recevoir Marseille dimanche…

Si l’OM a arraché un match nul 1-1 face à Metz, Lyon n’a pas fait mieux face à Lorient. Après la rencontre, Rudi Garcia n’était pas satisfait et en a profité pour faire passer un message à sa direction. Il veut que le mercato lyonnais se clôture rapidement dans le sens des départs et des arrivées, afin de bien préparer la réception de l’OM !

on a besoin que le mercato se termine et qu’il se termine avant Marseille — Garcia

« Ce n’est pas satisfaisant du tout de faire 3 nuls sur les 4 derniers matches. On va continuer à travailler, à montrer aux joueurs qu’on peut faire plus simple et avec plus de mouvement. Mais on a besoin que le mercato se termine et qu’il se termine avant Marseille pour préparer au mieux le match parce qu’on a fortement besoin de le gagner. On ne peut pas préparer Marseille avec des joueurs, puis qu’ils ne soient pas sur la feuille de match au dernier moment. »

Rudi Garcia – source : L’Equipe (27/09/2020)