Mercato : « Le départ de Kylian Mbappé vers le Réal, ce serait bien pour l’OM »

Le défenseur central de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez a accordé un entretien au média espagnol Cadena Cope. Il évoque notamment les rumeurs de départ de Kylian Mbappé au Réal.

Alvaro Gonzalez a déjà fait part a plusieurs reprises de son souhait de s’engager définitivement avec l’Olympique de Marseille. Le défenseur central Espagnol a accordé un entretien au média Cadena Cope dans lequel il évoque la rivalité entre marseille et le PSG. Pour lui un départ de Kylian Mbappé au Réal serait une bonne chose pour l’OM…

Mais s’il part au Real, c’est tant mieux pour nous, car c’est un bon footballeur

« Ici l’OM et le PSG c’est un peu comme Barça et Real en Espagne. On parle souvent de Mbappé au Real dans les journaux en France. Mais s’il part au Real, c’est tant mieux pour nous, car c’est un bon footballeur ! » Alvaro Gonzalez– Source : Cadena Cope