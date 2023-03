Mercato : « Le dernier transfert louche… c’est celui d’Ounahi à l’OM! »

Lors d’un échange sur la situation catastrophique du SCO d’Angers, les journalistes Daniel Riolo et Stéphane Guy ont évoqué les dérives de la gestion du mercato par la direction du club dernier de L1. L’ancien commentateur sur Canal+ a glissé une information sur le transfert d’Ounahi à l’OM.

Cet été, Pablo Longoria a réussi à recruter le milieu international marocain d’Angers, Azzedine Ounahi. Selon Stéphane Guy, qui l’a déclaré hier soir dans l’After sur RMC, un transfert pas très net concernant les intermédiaires.

Il y a eu beaucoup d’intermédiaires

Daniel Riolo aborde le cas du président Chabane ; « entre ses affaires personnelles, la gestion du club qu’il a été incapable de faire tout seul, vu qu’il n’y avait plus Pickeu il s’est acoquiné avec des agents qu’ils l’ont banané, qui ont même fait des affaires louches au club, qui ont essayé de croquer sur les transferts… » C’est là que Stéphane Guy qui rajoute : « le dernier transfert louche, je vous incite à regarder de près ce qui s’est passé, c’est le transfert d’Ounahi à Marseille, qui est très douteux. Il y a eu beaucoup d’intermédiaires, pas ceux qui auraient dû (croquer). »

Ounahi était entré en jeu pour les cinq dernières minutes du match face à Rennes lors de la victoire 1-0 de l’OM il y a deux journées. Arrivé pour 8 millions d’euros en provenance d’Angers, Ounahi se contente des bouts de matchs et de quelques petites titularisations pour l’instant.

Ounahi sait que son heure viendra. On ne lui a pas fait de promesses sur cette fin de saison

« C’est compliqué de le juger sur 5/6 minutes. Là le score était fait et il est rentré pour poser le pied sur le ballon. C’est ça qui a motivé son entrée sur les cinq dernières minutes. Je ne l’ai pas trouvé transcendant. Après c’est compliqué de se mettre en jambe sur si peu de temps. Après pour en avoir discuté avec des proches à lui, il sait que son heure viendra. On ne lui a pas fait de promesses sur cette fin de saison. On ne lui a pas dit qu’il serait titulaire. Mais on lui a dit qu’il aurait du temps de jeu. Je pense qu’il s’est fait une raison de rentrer en jeu par ci par là. Ou d’être titulaire à droite, à gauche. Même si sur la fin de saison ça risque d’être un peu plus compliqué de le voir titulaire. Ce serait peut-être mieux de le voir rentrer un peu plus tôt, sur une demi-heure par exemple. » Hakim Zhouri – Source : Football Club de Marseille (5/03/2023)