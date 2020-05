Mercato : Le FC Nantes se positionne sur un joueur pisté par l’OM !

Ce dimanche, le journal L’Equipe nous apprend que Yoann Court, joueur du Stade Brestois, serait dans le viseur du FC Nantes. Le milieu offensif était déjà pisté par l’Olympique de Marseille au mercato hivernal…

Cette saison, le Stade Brestois s’est illustré par son jeu offensif. Malgré un effectif limité, le coach Dall’Oglio a réussi à transmettre sa patte à ses joueurs. Si tout le football français s’accorde à dire que le gardien brestois Larsonneur a réalisé une belle saison, il en est de même pour le milieu offensif Yoann Court.

Court veut rester à Brest

Âgé de 30 ans, il était 3e des meilleurs passeurs décisifs de Ligue 1 cette saison. Des performances qui n’étaient pas passés inaperçu à Marseille puisque la direction aurait été intéressé par sa venue au mercato d’hiver. Ce dimanche, le journal L’Equipe nous informe que le FC Nantes s’est positionné sur le dossier.

Le joueur quant à lui privilégierait une prolongation dans son club actuel comme il l’a dit au quotidien sportif. « Je me pose des questions. […] Je me sens bien à Brest donc si le club me fait une offre, je vais l’étudier avec intérêt «