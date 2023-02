Mercato : Le grand n’importe quoi du dossier Ziyech au PSG avant les chocs face à l’OM

Le PSG tente de se renforcer avant la double confrontation avec l’OM et la Ligue des Champions qui redémarre. Seulement, le dossier Hakim Ziyech semble très compliqué !

Le mercato hivernal du PSG ne s’est pas déroulé comme prévu. Depuis plusieurs semaines, Christophe Galtier annonce qu’il souhaite un renfort offensif mais pour le moment, personne n’a signé ! Le club de la capitale a activé ces dernières heures la piste menant au Marocain Hakim Ziyech.

« Cette information est sortie, oui le club travaille sur Ziyech mais aujourd’hui, à l’heure où je vous parle, il est un joueur de Chelsea. Le mercato, on le commentera quand il sera clôturé, a-t-il lancé. Vous dire qu’il va venir un, deux ou trois joueurs… Le président (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) travaille beaucoup avec Luis (Campos, conseiller sportif) sur le mercato mais je n’ai pas à commenter d’éventuelles arrivées ou d’éventuels départs. Le mercato va-t-il être fait en fonction de ce que nous avons vu à Reims? Bien sûr que non. Il y a une réflexion depuis un certain temps sur le mercato. Les relations et les échanges sont très directs entre le président, Luis et moi. On verra bien ce soir après minuit ce qu’il en sera » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (31/01/23)

Le PSG saisit la commission juridique de la LFP

A minuit, le club avait bien trouvé un accord avec Chelsea mais selon plusieurs médias, les Anglais n’auraient pas envoyé les bons documents… Et ceux à trois reprises ce qui a évidemment empêché le transfert de s’effectuer. Le PSG a donc saisi la Commission juridique de la LFP comme l’explique L’Equipe ce mercredi. Le transfert peut encore être finalisé !

FC Dérogation

La commission juridique de la LFP va étudier l’homologation du prêt d’Hakim Ziyech au PSG https://t.co/MGK0bYbMpd via @lequipe — Stanislas Touchot (@StanTouchot) February 1, 2023

