Mercato : Le jour où Maradona avait annoncé à son président son départ pour l’OM…

C’est une histoire que l’on raconte souvent à Marseille, Diego Maradona était tout proche de signer à l’OM. Cette fois, c’est l’ancien international argentin qui revient sur ce transfert raté..

Diego Maradona est revenu pour France Football sur son transfert raté vers l’Olympique de Marseille. En 1989, juste après avoir décroché la Coupe de l’UEFA avec Naples où il était arrivé en 1984 en provenance du FC Barcelone, le génie argentin avait dit oui à l’OM…

Les dirigeants de Marseille m’ont contacté et m’ont proposé de double mon salaire — Maradona

« Les dirigeants de Marseille m’ont contacté et m’ont proposé de double mon salaire. J’évoluais alors à Naples et le président Ferlaino m’avait dit que, si on décrochait la Coupe d’Europe, il me laisserait partir. Bernard Tapie et Michel Hidalgo sont même venus me voir jusqu’en Italie pour me faire une proposition et pour qu’on discute tous ensemble. Une fois que je suis retourné à Naples, j’ai dit à Ferlaino : « Merci président pour toutes ces belles années, je m’en vais ». A ce moment-là, il a commencé à faire l’idiot, comme s’il ne comprenait pas, et il a fait marche arrière. Fin de l’histoire. »

Diego Maradona – Source: France Football (27/10/2020)