Mercato : Le marché français est fermé, mais d’autres championnats recrutent !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Le mercato est terminé en France, mais des joueurs peuvent être transférés dans des pays qui n’ont pas encore clôturé leur marché des transferts. Voici la liste des gros championnats encore susceptibles de venir chercher des éléments en Ligue 1.

Plusieurs championnats ont terminé leur mercato dans le sens des arrivées, c’est le cas de l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie et la France. Mais d’autres Pays comme la Turquie poursuivent leur recrutement.

A lire : Récapitulatif des tableaux du mercato estival 2023 !

Les championnats encore susceptibles de recruter

Championnat Suisse : 7 septembre

Championnat du Maroc : 9 septembre

Championnat Grec : 11 septembre

Championnat du Mexique : 13 septembre

Championnat Russe : 14 septembre

Championnat Turquie : 15 septembre

Championnat au Qatar : 18 septembre

Championnats Israël et Arabie Saoudite : 20 septembre

Championnat des Emirats Arabes Unis : 21 septembre

Pablo Longoria a fait le point sur son mercato estival 2023 lors de la présentation de la dernière recrue Bamo Meité : « On a augmenté les recettes du club grâce à tous nos spectateurs qui viennent au stade. Maintenant, c’est vrai que l’on n’a pas encore de grosse vente mais cela fait partie d’une évolution qui va arriver. L’arrivée de Meïté, par exemple, permet de densifier le niveau de l’effectif, de créer de la valeur. Maintenant c’est aussi compliqué de jouer pour l’OM quand on est jeune, qu’on a une grosse valeur marchande.(…) Il y a beaucoup de changements. Il faut avoir du temps pour faire un marquage individuel comme c’était le cas sous Tudor. Je crois que l’effectif maintenant est en phase de transformation. Marcelino a donné beaucoup d’ordre à ses équipes par le passé. Cela prend plus de temps parfois. L’élimination en Ligue des champions, c’est un coup dur, mais on a d’autres échéances désormais. Le dernier match, on a fait 12 premières minutes de bon niveau, c’est ça l’OM que l’on veut voir. Il faut s’appuyer là-dessus, on va s’appuyer sur le collectif pour rebondir. »