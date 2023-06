La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Lucas Hernandez devrait être transféré au PSG cet été. Son arrivée est cependant mal reçue par de nombreux supporters parisiens, en partie car le Champion du Monde 2018 est Marseillais.

Lucas Hernandez devrait bientôt être un joueur du Paris-Saint-Germain. Une arrivée qui ne comble pas les fans du club de la capitale car Hernandez est né à Marseille. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages contre ce transfert sont apparus récemment, notamment sur Twitter.

Information confirmé

Ils vont vraiment le faire 🤦🏻‍♂️ le mec ça fait 4 ans qu’il veut venir chez nous et on le prendre quand il se blesse régulièrement mais surtout c’est un joueur qui nous a chambré vanné mais surtout un supporter de Marseille et il’s’en cache pas lors de nos… https://t.co/vDyefh2lRa — Sabri #ParisienOuRien (@Sabripsgourien) June 23, 2023

Il existe une certaine incohérence à vouloir siffler Hernández après avoir accueilli « normalement » Galtier qui est bien plus marseillais que lui. Après avoir dit ça, je suis à 100% d’accord avec Mabille, pas de marseillais à Paris. C’est juste normal. — Rouge et Bleu (@crioferro) June 25, 2023

Hernandez bordel vous chercher ma mort. Un marseillais au Paris Saint Germain. C’est pour me tuer — 𝕯𝖊𝖔𝕱𝖆𝖛𝖊𝖓𝖙𝖊 ⚜️ (@ciliaddiction_) June 25, 2023

Hernandez n’a jamais caché son affection de l’OM

Une partie de cette colère s’explique parce que le joueur du Bayern Munich a déjà clamé publiquement son amour de l’OM sur les réseaux sociaux et en Équipe de France.

[#L1🇫🇷] Le commentaire de Lucas Hernandez sur le live de Florian Thauvin hier : « Allez l’OM » 😄 📸 IG : flotov pic.twitter.com/DVeB1CZFOn — Footballogue (@Footballogue) March 23, 2020

Guy Stéphan : « Ah l’OM, bleu tout ça… » Lucas Hernandez : « Allez l’OM, Allez l’OM » @LucasHernandez 💙🤍 pic.twitter.com/IxqqpCynNF — OM Comps (@OMcomps_) November 27, 2022

Fils de l’ancien joueur de l‘OM, Jean-François Hernandez, Lucas est né à Marseille en 1996, alors que son père était encore au club. S’il a passé la grande majorité de son enfance en Espagne, Marseille et l‘OM ont toujours gardé une place dans son coeur, comme il le confiait au journal Ouest-France : « C’est surtout ma famille qui est supportrice de l’OM, et mon père y jouait. Mais j’ai grandi avec l’OM dans le cœur. »

Malgré son attachement à sa ville natale, Lucas Hernandez n’a jamais fermé complètement la porte à un départ à Paris. En 2018, il racontait déjà ça, dans les colonnes du Parisien : « J’aime Marseille, je suis Marseillais, ce serait un peu compliqué d’aller à Paris mais tout peut se passer dans cette vie. »

Le président du CUP contre son arrivée

« Tu n’es pas le bienvenu, le Marseillais… et on te le fera savoir« , ce sont les mots de Romain Mabille, président du CUP à l’encontre de Lucas Hernandez. Le CUP étant le groupe de supporter le plus influent du Parc des Princes, ces mots pourraient fortement influencer l’accueil qu’aura Hernandez à Paris.

🗣 « Tu n’es pas le bienvenu, le Marseillais… et on te le fera savoir », écrit le président du CUP Romain Mabille à destination de Lucas Hernandez.https://t.co/m3ya7KieqZ — RMC Sport (@RMCsport) June 25, 2023

Des chambrages qui passent mal

Après la victoire en finale de Ligue des Champions du Bayern Munich contre le PSG en 2020, une vidéo montrant Lucas Hernandez, Alphonso Davies et Michael Cuisance danser sur « Paname, c’est la Champions League » du rappeur MHD était sortie et avait fait grincer des dents, bon nombre de supporters parisiens.

Invité dans Téléfoot, quelques jours après la finale, Lucas Hernandez avait démenti être à l’origine du chambrage, déclarant qu’il n’était « pas comme ça« . Pas suffisant pour faire passer la pilule aux supporters du PSG visiblement…