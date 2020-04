Mercato : Le Napoli s’intéresse à un milieu de l’OM ?

Maxime Lopez semble clairement courtisé en vue du mercato estival. Le milieu de terrain olympien n’est plus un titulaire indiscutable sous Villas-Boas et pourrait changer d’air cet été, l’Italie serait une autre possibilité…

Alors que son contrat se termine dans un an (juin 2021), Maxime Lopez plait en Europe. Le FC Séville le suit depuis longtemps, des clubs anglais (West Ham, Aston Villa et Tottenham) seraient aussi attentifs à son cas. Selon Tuttomercato, le Napoli serait un autre candidat à son recrutement…

Naples vise Lopez

Le directeur sportif du club italien, Cristiano Giuntoli serait séduit par le profil de Maxime Lopez. Le milieu de terrain de 22 ans dispose d’une grosse marge de progression, le montant de son transfert est estimé à 10M€. Un départ est peut être une bonne solution pour le joueur dans l’idée de franchir un cap dans sa carrière, surtout s’il n’est plus un élément clé dans son club formateur…

Je pense que Lopez a envie de jouer, prendre son envol… — De Bono

« Il y a eu le premier transfert Ocampos vers Séville avec qui ça se passe très bien. Pour Monchi, c’est un élément supplémentaire pour discuter des qualités de Maxime Lopez. Même pour le joueur ce serait bien d’aller voir ailleurs, connaître un nouveau championnat. L’Espagne ce serait bien pour lui avec son petit gabarit. Ils aiment les joueurs techniques, rapides… Ça serait une bonne nouvelle pour lui et pour l’OM financièrement. Je pense que Lopez a envie de jouer, prendre son envol… Et ça peut passer par Séville qui joue dans le haut de tableau et qui peut aller en Ligue des Champions »

Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille