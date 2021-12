Mercato : Le onze des joueurs de Serie A libres en juin 2022 !

Le probable départ de Boubacar Kamara à la fin de son contrat en juin prochain agite Marseille. Mais ce n’est pas le seul joueur libre en Ligue 1, au PSG, Lyon, Monaco, Nantes ou encore à Lille c’est ma même chose. Idem pour les autres championnats européens, voici le onze des joueurs de Serie A libres en juin prochain…

Si l’OM pourrait voir partir libre Boubacar Kamara, beaucoup de bons éléments du championnat italiens seront libres en juin prochain. Ces derniers vont pouvoir négocier avec le club de leur choix d’ici trois jours. Nous vous proposons un onze avec un gardien bien connu en Ligue , David Ospina qui devrait quitter le Napoli. Devant lui, une défense à 4 avec le colombien Cuardado (Juve) reconverti en latéral droit, un axe central composé de ROmagnoli (Milan) et Felipe (Lazio) et enfin un autre latéral connu en Ligue 1, Ghoulam (Naples). Le duo au milieu sera très sollicité, Kessié (Milan) et Brozovic (Inter) sont deux valeurs sûres de Serie A…

Les ailes sont occupées par des internationaux italiens, Insigne (Naples) à gauche et Bernardeschi (Juve) à droite. Devant, le duo Dybala (Juve) qui turne autour de Belotti (Torino) semble complémentaire…

Paulo Dybala (Juve) Andrea Belotti (Torino)Lorenzo Insigne (Naples) Federico Bernardeschi (Juve)Franck Kessié (Milan) Marcelo Brozovic (Inter)Faouzi Ghoulam (Naples) Alessio Romagnoli (Milan) Luiz Felipe (Lazio) Juan Cuadrado (Juve) David Ospina (Naples)

Remplaçants : Remo Freuler (Atalanta), Henrikh Mkhitaryan (Roma), Ivan Perisic (Inter), Mattia Destro (Genoa), Kévin Malcuit (Naples), Arturo Vidal (Inter), Josip Ilicic (Atalanta), Dries Mertens (Naples), Thomas Strakosha (Lazio).