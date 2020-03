Mercato : Le PSG prêt à mettre 60M€ sur cet attaquant refusé par Labrune en 2014…

Il y a des centaines d’histoires dans ce genre. Des joueurs refusés par les clubs et qui explosent ensuite. C’est le cas de Riyad Mahrez que l’ancien président de l’OM, Vincent Labrune avait refusé en 2014. Ce dernier serait aujourd’hui dans le viseur du PSG…

Selon les informations de Calciomercato, le PSG vise Riyad Mahrez. Un montant de 60M€ est évoqué mais la possible sanction de City par le Fair Play Financier pourrait contrarier ce possible transfert. L’ailier avait été proposé à l’OM en 2014…

En effet, France Football avait expliqué que Vincent Labrune s’était vu proposer Riyad Mahrez de Leicester et Zinedine Ferhat de l’USM Alger. Le média s’était même procuré l’email de réponse adressé aux conseillers du joueur de Leicester.

je ne supporte pas que l’on me prenne pour un gogo… — Labrune

« Pensez-vous réellement que des joueurs de Leicester et de l’USM Alger peuvent aujourd’hui avoir leur place à l’OM dans le projet qui est le nôtre ? Bref, de façon à gagner du temps, je me permets de vous préciser que nous essayons d’être professionnel et qualitatif en terme de recrutement et qu’en conséquence la probabilité que nous prenions des joueurs de cette façon est égale à zéro. J’espère que vous ne prendrez pas mal ce message mais je ne supporte pas que l’on me prenne pour un gogo… » Vincent Labrune – source France Football – 2014