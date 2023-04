Mercato concurrents OM : Le PSG sur un des meilleurs entraîneur de Première League pour remplacer Galtier?

En quête d’un nouvel entraîneur pour remplacer Christophe Galtier, le PSG suivrait avec attention la situation de Mikel Arteta à Arsenal.

Après l’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, la position de Christophe Galtier s’est fragilisée. Outre les résultats décevants en championnat et en Coupe de France, c’est aussi sa façon de gérer le vestiaire parisien qui serait remis en question en interne. Le natif de Marseille pourrait quitter son poste à l’issue de la saison. Les dirigeants parisiens lui cherchent déjà un remplaçant. Les noms de Julien Naggelsman, Zinédine Zidane ou encore José Mourinho ont tous été associés au PSG au cours des dernières semaines. Si Zizou est la piste privilégiée par l’émir du Qatar lui-même, la piste est complexe.

Arteta dans le viseur du PSG

Selon les informations du quotidien britannique The Sun, Nasser al-Khelaïfi apprécie beaucoup le profil de Mikel Arteta. Auteur d’une excellente saison avec Arsenal, le technicien espagnol a suspendu les négociations avec sa direction pour une prolongation de contrat afin de se concentrer sur la course au titre en Angleterre. Le PSG pourrait profiter de cette opportunité. Le champion de France n’est toutefois pas le seul club à surveiller Mikel Arteta. Le FC Barcelone et Manchester City pensent à lui pour le futur, après les mandants de Xavi et Pep Guardiola. Si le PSG reste à l’affût, un départ de l’espagnol cet été semble peu problématique au vu de son investissement dans le projet d’Arsenal.