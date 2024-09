Mercato : Le PSG veut s’offrir ce joueur révélé à l’OM ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le PSG cherche un défenseur central de haut niveau et a dans son Saliba !

En effet, le journaliste Jonathan Johnson a confirmé sur CaughtOffside que le PSG voulait s’offrir Willian Saliba. « Nous avons vu quelques rumeurs de transfert concernant William Saliba et il est tout à fait naturel que certains des plus grands clubs européens s’intéressent au défenseur d’Arsenal. L’intérêt du PSG n’est pas nouveau – il est né à Paris et est originaire de la région de Bondy, comme Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. (…) Cependant, à l’heure actuelle, qu’il s’agisse du PSG, du Real Madrid ou d’un autre club européen de premier plan, il est très difficile d’imaginer qu’ils puissent arracher Saliba à Arsenal. C’est l’un des meilleurs talents du moment, et l’un des meilleurs défenseurs du football mondial, et après une bonne performance à l’Euro, il a montré qu’il faisait partie de cette classe mondiale. Je pense que maintenant que l’avenir de Mikel Arteta a été éclairci, Saliba sera considéré comme un joueur que les Gunners espèrent garder comme pierre angulaire de l’équipe. »

Paris veut Saliba, mais…

Titulaire avec l’Équipe de France lors du premier match de la phase de groupe de l’Euro, William Saliba a livré une prestation plus que convaincante. Il était, mercredi, présent en conférence de presse afin de répondre à plusieurs questions en vue du match de vendredi, face aux Pays-Bas. Interrogé sur la différence entre le football de sélection et de club, le défenseur d’Arsenal s’est confié. « C’est différent, le maillot en sélection est beaucoup plus lourd car tu as tout un pays derrière toi. En club, c’est juste la ville. »

Saliba ne veut pas « chercher des excuses »

Il a ensuite poursuivi sur le prochain match. « C’est sûr qu’on a deux nuits de moins qu’eux, mais on ne va pas commencer à chercher des excuses. Ça va être un match difficile contre une grande équipe. On sait que le deuxième match est déterminant et on va tout donner pour le gagner. Leur force, c’est qu’ils ont beaucoup de grands joueurs de haut niveau, il y avait beaucoup d’intensité lors de leur match contre la Pologne (2-1, dimanche). Comme on les a battus en Ligue des nations, ils voudront nous battre en poule. »

« On va essayer de faire encore mieux »

Il est également revenu sur sa titularisation lundi soir, face à l’Autriche. « Quand tu ne prends pas de but, c’est un bon premier point positif. Il y a deux-trois situations où on aurait dû mieux faire et Mike (Maignan) nous a sauvés. On va continuer comme ça et essayer de bien faire encore. » Une association avec Upamecano qui a rassuré les supporters français.