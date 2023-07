Mercato : Le Qatar veut faire son marché à l’OM ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Selon les informations de RMC Sport le Qatar ciblerait Imran Moussaoui, Rayan Dehilis, Mehdi Gacem et Rayan Berbachi, quatre joueurs du centre de formation de l’OM.

Si son voisin l’Arabie saoudite assume une politique de recrutement très agressive ciblant les joueurs à très gros noms, le Qatar veut attirer les jeunes.

L’Equipe révélait il y a quelques jours l’arrivée prochaine des deux français Ibrahima Diallo (24 ans, Southampton) et d’Isaac Lihadji (21 ans, Sunderland) à Al-Duhail. Aujourd’hui ce sont quatre nouveaux noms de l’Olympique de Marseille qui sont évoqués du côté de la Qatar Stars League.

Le Qatar veut des talents ?

Selon les informations de RMC Sport, les joueurs du centre de formation de l’OM Imran Moussaoui (18 ans), Rayan Dehilis (20 ans), Mehdi Gacem (18 ans) et Rayan Berbachi (19 ans) seraient sur les tablettes de plusieurs clubs qataris.

Si l’Emirat du Golfe visait jusque-là les vieilles gloires du football européen, un changement de règlement a récemment eu lieu, permettant à chaque équipe du championnat d’avoir sept joueurs étrangers dont deux de moins de 21 ans. De quoi retourner complètement la politique maison et se tourner vers les pépites ?

Rouvrir des connexions avec certains clubs

Notre invité dans Débat Foot Marseille, Yacine Youssfi, souhaitait il y a quelques semaines que l’OM réouvre des connexions avec des clubs aux alentours pour donner du temps de jeu aux jeunes joueurs du club : « Il y avait des clubs, même si ce n’étaient pas nos clubs « satellites » comme Ajaccio ou Lorient, avec lesquels on avait de bonnes connexions durant la période Dreyfus – Anigo pour prêter les joueurs. Ce serait bien de rouvrir des connexions avec certains clubs. Si tu as moins de moyens, le fait de fidéliser avec un ou deux clubs, peut te permettre d’assurer un suivi. Et fidéliser avec un club cela permet aussi de contrôler. Dans le sens où tu peux mettre des primes si l’équipe fait jouer ce joueur de l’OM prêté. Martigues va peut-être monter en Ligue 2, donc ça peut être intéressant de traiter avec eux, surtout que ce n’est pas loin de Marseille ».