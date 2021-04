Mercato: Le RC Lens prêt à jouer un mauvais tour à Longoria?

Auteurs d’une belle saison, les Sangs et Or pourraient être attractifs lors du prochain mercato. Toujours en lice pour disputer une coupe d’Europe puisque le RC Lens est 5ème du classement, juste devant l’OM, les nordistes tenteront de se renforcer lors de la prochaine période de transfert.

Après une saison si compliquée que celle-ci, l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli devra obligatoirement se renforcer dès cet été. Les Marseillais, dont les finances ne sont pas très bonnes, devront faire un mercato futé, avec peu de moyens. Pablo Longoria l’a déjà fait cette saison avec les prêts de joueurs comme Milik ou encore Lirola. Le nouveau Président de l’OM multiplie les pistes, notamment en Ligue 1. Problème, d’autres écuries françaises sont également à l’affut des joueurs suivis par Marseille.

Lens sur boulaya et fulgini ?

En quête d’un milieu de terrain à caractère offensif, l’OM songerait à Farid Boulaya (FC Metz) et Angelo Fulgini (SCO Angers). Cependant, ces deux joueurs sont également suivis par le RC Lens. Les Sangs et Or souhaiteraient récupérer au moins l’un de ces joueurs. Pour l’instant qualifiés en Europa League, les Lensois sont devant les Marseillais au classement et pourraient donc avoir un projet sportif plus ambitieux que l’OM au niveau européen. Pour rappel, l’Olympique de Marseille, en cas de 6ème place à la fin de la saison, disputera la première édition de la Ligue Europa Conférence.