Mercato : Le retour de Michy à l’OM, vous en voulez ?

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Michy Batshuayi n’a de nouveau pas réussi à s’imposer du côté de Chelsea cette saison. Le club anglais serait décider à définitivement le laisser filer à un an de la fin de son contrat, et l’OM serait interessé… Et vous ? Michy de retour à l’OM vous en voulez ?

Selon les informations du média belge Le Soir, le club marseillais souhaiterait récupérer son ancien buteur au prochain mercato. Les dirigeants de Chelsea ne veulent pas prolonger le joueur formé au Standard, encore sous contrat jusqu’en 2021…

