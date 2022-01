Mercato : « Le secteur offensif de l’OM est extrêmement faible »

L’OM n’a pas réussi à battre le LOSC dimanche dernier, malgré plusieurs grosses occasions les marseillais ont encore de gros manque à la finition.

Pour Jonatan MacHardy, l’attaque est trop faible. Le consultant du média RMC estime que mis à part Payet les autre joueurs offensifs n’ont pas le niveau ou son trop irrégulier…

Luis Henrique n’a pas le niveau, Konrad De La Fuente n’est pas un joueur fiable

« Là, notamment après le match insipide face à 10 Lillois, on est loin du contenu explosif proposé en début de saison. Néanmoins, j’aimerais qu’on remette les choses en perspective. Il faut bien se rendre compte que l’anomalie, c’était ce début de saison quand l’OM était tout feu tout flamme. On doit aussi se rendre compte du niveau de l’effectif de Marseille : Luis Henrique, qui n’a pas le niveau, un jeune comme Konrad De La Fuente qui n’est pas un joueur fiable, la petite star Under qui est incroyable, mais qui peut aussi disparaitre durant trois à quatre matches d’affilés… Le secteur offensif de l’OM est extrêmement faible et dépend uniquement de Dimitri Payet ». Jonatan MacHardy – Source: RMC (17/01/2022)

Au micro du RMC, Nicolas Anelka a donné son avis sur l’attaque de l’OM:

Milik est arrivé dans équipe en forme avec Dieng– Anelka

« Milik revient de blessure, il faut lui laisser du temps. Il est arrivé dans une équipe en forme avec Dieng. Il lui faut un temps d’adaptation, l’OM l’a recruté pour marquer des buts. Il est capable de jouer avec Dieng. Lui en point fixe et le jeune tourner autour pour apporter de la profondeur et de la vitesse. Mais si Sampaoli décide que Milik joue à la place de Dieng, c’est au Polonais de faire le boulot. Il a beaucoup de pression car il y avait une équipe qui marchait bien. Si Dimitri Payet n’est pas bon, il faut que les joueurs autours l’aident dans la difficulté. » Nicolas Anelka-– Source: RMC (27/10/21)