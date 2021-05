Mercato : Le vice-président de Flamengo répond à l’OM pour Gerson !

Pablo Longoria aurait coché le nom de Gerson pour le prochain mercato. Le club de Flamengo répond à l’intérêt de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille souhaiterait s’attacher les services du milieu de terrain brésilien Gerson. La somme évoquée serait de 25 à 35 millions d’euros selon les médias brésilien…

Interrogé par le journaliste Renan Moura, le vice-président de Flamengo s’est exprimé sur ce dossier.

« Lundi ou mardi peut-être, on verra pour parler. Ils connaissent ce qu’est Flamengo, ils savent que recruter un joueur de Flamengo est difficile. Même Gerson fut difficile à recruter, ce ne fut pas facile, clairement pas. Il a fait beaucoup d’efforts pour venir ici, son père a beaucoup aidé, et il a réussi de belles choses ici. On écoute tout le monde. Rien que par éducation, Bruno (Bruno Spindel, directeur exécutif du club, NDLR) comme moi devons parler avec d’autres clubs, en Europe ou dans le monde entier. On écoute tout le monde. C’est le marché. C’est notre devoir de discuter avec les gens, ça fait partie du boulot » Marcos Braz (vice-président de Flamengo) – Source : Journaliste Renan Moura (15/05/21)