Mercato : « Lemar peut-il faire un effort financier pour être titulaire à l’OM ? »

Jean-Charles De Bono et Cyril Astier ont donner leur avis sur la rumeur Thomas Lemar, qui enfle du côté de Marseille ces jours-ci, dans le dernier Débat Foot Marseille.

La rumeur Thomas Lemar commence à agiter les supporters de l’Olympique de Marseille ces derniers jours. Sur le plateau de DFM, notre invité Cyril Astier, agent de joueurs et Jean-Charles de Bono, ont exprimé leur enthousiasme à l’égard de cette possibilité. Jean-Charles voit en Lemar un beau coup sur tous les aspects

Lemar, un gros nom

« J’aime ce nom, j’ai toujours en tête l’image de Monaco, où il flambait, marquait. Il est même champion ensuite avec l’Atletico. Il reviendrait dans un pays qu’il connait bien. Il y a la Ligue des champions, le stade, le public, un club aujourd’hui ambitieux, Pablo Longoria qui peut nous sortir quelque chose du chapeau. Lemar rentrerait bien en plus dans le système Marcelino, il ne serait pas perdu en fait. J’aime son pied gauche, ses dribbles, en plus il a beaucoup travaillé défensivement à l’Atletico, donc cela ferait un équilibre intéressant ».

Etre titulaire pour retrouver les bleus ?

« Tu ne perds pas tes qualités du jour au lendemain. Ce n’est pas un joueur qui s’en va car il est blessé. Il partirait de l’Atletico car il y a de la concurrence, car il joue un peu moins et aujourd’hui il a envie de rejouer plus. Il arrive peut-être à un âge où il veut prendre du plaisir à jouer, est-ce qu’il ne serait pas capable de faire un effort financier pour être titulaire à l’OM et il a peut-être l’ambition de revoir l’Equipe de France. Il y a des paramètres qui peuvent se rejoindre ».

Toutefois l’affaire pourrait être financièrement plus compliquée à boucler que pour Lodi et Kondogbia qui eux étaient à un an de la fin de leur contrat. Lemar est lié à l’Atletico jusqu’en 2027 et est évalué à 22 millions d’euros.